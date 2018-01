Inscrições para concurso da Caixa terminam nesta quarta As inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal para os cargos de Técnico Bancário (nível médio), Técnico Bancário Superior, Advogado, Arquiteto, Engenheiro, Engenheiro de Segurança no Trabalho e Médico do Trabalho terminam nesta quarta-feira. As inscrições por meio da internet acabaram às 20h30 desta terça. Até segunda-feira, se inscreveram mais de 541.579 mil candidatos em todo o País para os sete cargos. As provas acontecerão nos dias 11 e 18 de julho de 2004, conforme edital publicado no Diário Oficial da União de 21 de maio. A Caixa determinou o número de vagas apenas para Técnico Bancário Superior: 146, distribuídas entre Brasília e São Paulo. Para os demais cargos, os candidatos aprovados formarão um cadastro de reserva e serão chamados de acordo com a disponibilidade de vagas. Os candidatos estarão concorrendo a salários iniciais entre R$ 956 (nível médio) e R$ 3.374. A taxa de inscrição é de R$ 24 para todos os cargos, pagos somente em dinheiro. As informações são da Caixa Econômica Federal.