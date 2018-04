Inscrições para prêmio Desafio Estadão vão até quarta-feira

Termina nesta quarta-feira o prazo para inscrições de campanhas para o prêmio Desafio Estadão. Podem concorrer campanhas que tenham sido veiculadas em plataformas do Grupo Estado até o dia 31 de março. As peças finalistas serão divulgadas no próximo dia 23. Os vencedores serão revelados em 8 de maio.

Maior premiação em valores da publicidade brasileira, o Desafio Estadão garante que 12 profissionais brasileiros possam participar do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, que tem o Estadão como representante oficial no Brasil. O prêmio inclui passagem aérea, hospedagem e inscrição para participação no evento, que neste ano acontecerá entre os dias 18 e 22 de junho.

O prêmio é dividido em cinco categorias: Multiplataforma (para trabalhos veiculados em pelo menos dois veículos do Estadão, como jornal, site para PC ou smartphones, rádio e eventos), Impresso, Branded Content (projetos realizados em parceria com a área de conteúdos para marcas do Grupo Estado), Brief Desafio (em que agências são convidadas a apresentar ideias que podem vir a ser veiculadas nas plataformas do Grupo Estado) e Mídia do Ano.

Disputa. Os finalistas para o prêmio de Mídia do Ano já foram revelados. Neste ano, concorrem Andrea Hirata, vice-presidente de mídia da Leo Burnett Tailor Made; Rodney Ulrich, diretor geral de Mídia da Z+; e Vicente Varela, vice-presidente de mídia da DM9DDB.