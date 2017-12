Insegurança atrai investimentos para o DI O clima de incertezas no mercado financeiro com o sobe e desce das cotações favorece o investimento em fundos referenciados DI - que acompanham as taxas de juros negociadas no mercado interbancário -, os quais vêm registrando cada vez mais ingresso de recursos. De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), a captação líquida desse segmento no mês de julho até o dia 20 está em R$ 2,92 bilhões. No acumulado desde maio, a entrada está em R$ 4,96 bilhões. Ao mesmo tempo em que os fundos DI registram ingresso de recursos, os fundos de renda fixa - que pagam juros prefixados de títulos públicos federais - apresentam-se como o investimento com maior volume de fuga de recursos, com um saída de R$ 2,23 bilhões em julho, revelando que a entrada de recursos nos fundos DI ocorre quase na mesma proporção dos resgates dos fundos de renda fixa. Desde maio, os resgates somam R$ 4,90 bilhões. Com a movimentação dos recursos, o patrimônio líquido dos fundos DI está em R$ 91,11 bilhões, enquanto que o do fundos de renda fixa somam R$ 83,07 bilhões. Em maio, a diferença era de um pouco mais de R$ 1 bilhão, quando estes números estavam em R$ 85,50 bilhões e R$ 84,22 bilhões, respectivamente. Do total da indústria de fundos, a saída de recursos em junho está em R$ 448,39 milhões. No ano, a captação está em R$ 1,33 bilhão. Clima de insegurança Incertezas com relação à crise da Argentina, até com apostas de alguns analistas de que o país não consiga se safar da situação de colapso econômico, ou seja, anúncio de moratória da dívida e desvalorização do peso, têm sido a uma das principais causas da pressão sobre as cotações do mercado. A alta do dólar e conseqüente atitude do Banco Central de elevar os juros para interromper essa trajetória de alta do câmbio demostram aos investidores o clima de insegurança. Diante disso, a migração dos recursos para os fundos DI aparece como a opção que agrega maior segurança e boas perspectivas de ganhos, já que as cotas desses fundos ganham com a alta dos juros.