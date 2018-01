INSS amplia atendimento mas não acaba com filas em SP Boa parte dos postos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Paulo passou a atender o público em horário ampliado nesta segunda-feira. Agora, 93 agências vão funcionar das 8h às 18h, e não mais apenas até as 14h. Mas os segurados continuam enfrentando os mesmos problemas: filas enormes durante a madrugada e distribuição de senhas para limitar o atendimento. Os novos horários foram criados para minimizar o problema das filas. A idéia do ministro da Previdência Social, Nelson Machado, era evitar que as pessoas tivessem de dormir na porta das unidades. Contudo, isso não mudou, e em alguns postos quem não acordou cedo demorou mais de oito horas para ser atendido. O metalúrgico José Edgar Reis da Silva, 42 anos, chegou à agência da Rua Santa Marina, na Zona Oeste, às 7h de hoje, e só conseguiu ser atendido às 15h30. "Não adianta mudar o horário de funcionamento, pois não há servidores suficientes. Por causa disso, tem poucos guichês atendendo", disse ele, que esperava o resultado de uma perícia médica. A situação das filas também não mudou no posto de Pinheiros, também na Zona Oeste. Centenas de segurados aguardavam a abertura do posto nesta segunda, por volta das 7h. Questionado sobre a distribuição dos números, o superintendente estadual do INSS, Antônio Carlos Lima, disse que o problema será corrigido em breve.