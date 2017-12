INSS: aposentados final 0 recebem hoje Aposentados, pensionistas e demais segurados da Previdência Social com benefício final 0 recebem hoje o pagamento do benefício referente ao mês de maio. Para saber qual o dia exato do pagamento, o segurado deve ficar atento ao último número do cartão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Pela Constituição Federal, nenhum segurado pode receber valor inferior ao salário mínimo (R$ 180,00) a título de aposentadoria, pensão, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou salário-maternidade. Quem ganha acima do piso vai sacar valor igual ao que recebeu em maio. Esses segurados receberão reajuste no benefício de junho, a ser pago em julho. O aumento deve ficar em torno de 5%.