INSS: aposentados final 4 recebem hoje Os segurados da Previdência Social já estão recebendo os benefícios relativos ao mês de julho. Os aposentados e pensionistas com final 4 recebem hoje o benefício. Confira o valor: Piso: é o salário mínimo atual de R$ 200. Pela Constituição, nenhum segurado pode receber valor inferior ao piso nacional de salário, referente a aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou reclusão ou, ainda, salário-maternidade. Acima do piso: quem tem aposentadoria ou pensão fixada acima do piso receberá valor idêntico ao pago em julho, relativo à competência junho. O dinheiro ficará à disposição do segurado para o saque na agência bancária pelo prazo de dois meses. Após esse período, o pagamento será bloqueado. Para desbloqueá-lo, o segurado deverá comparecer ao posto do INSS em que está cadastrado munido de um documento de identificação e do cartão magnético.