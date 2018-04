INSS: aposentados final 7 recebem hoje Os aposentados e pensionistas da Previdência Social com final 7 recebem hoje os benefícios relativos a abril. Esse será o primeiro pagamento em que os segurados receberão o piso de benefício de R$ 200,00, correspondente ao salário mínimo vigente desde 1.º de abril. Assim, quem ganhou entre R$ 180,00 e R$ 199,99 em abril, valor relativo ao benefício de março, receberá automaticamente em maio o novo piso de R$ 200,00. Os segurados que ganhavam em abril acima de R$ 180,00 terão a correção dos benefícios em junho. Se, com a correção, o benefício ficar acima de R$ 200,00, a aposentadoria com o novo valor virá a partir da competência junho, a ser paga em julho. Como nos meses anteriores, o pagamento será feito de acordo com o final da inscrição do segurado na Previdência Social - último número antes do dígito de controle no cartão magnético. Veja o calendário completo na seção Suas Contas. Segundo a Previdência, os segurados não são obrigados a abrir uma conta corrente para receber aposentadoria, pensão ou qualquer outro benefício. O recebimento do benefício mediante depósito automático em conta corrente é opcional. Ainda de acordo com o ministério, os 2,7 milhões de segurados que já recebem o benefício diretamente em conta corrente podem desistir da opção a qualquer tempo. O ministério lembra, também, que os bancos geralmente oferecem aos correntistas empréstimos e financiamentos diversos, mas nenhum segurado ou pensionista é obrigado a aceitar. Quem tem conta corrente e quer receber o benefício diretamente nela basta acessar o site da Previdência na Internet (veja link abaixo), clicar em "Serviços", "Segurados", em "Formulários da Previdência Social" e em "Autorização para Pagamento de Benefícios em Conta Corrente". O documento preenchido deve ser entregue ao banco.