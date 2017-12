INSS: aposentados final 8 recebem hoje Os aposentados e pensionistas de final 8 Previdência Social recebem hoje o benefício relativo ao mês de abril. Esse é o primeiro pagamento em que os segurados embolsarão o novo piso de benefício de R$ 180,00, correspondente ao salário mínimo vigente no País desde 1.º de abril. Com o reajuste concedido pelo governo, todos os aposentados e pensionistas que ganhavam entre o piso antigo de R$ 151,00 e até R$ 179,99 em março receberão agora em maio R$ 180,00. Se com esse aumento o benefício do segurado que se encontra dentro dessa faixa não atingir o reajuste a ser concedido em junho para quem ganha acima do piso, ele terá o seu benefício automaticamente corrigido naquele mês. Quem ganha acima do piso receberá reajuste no benefício de junho, a ser pago em julho. Segundo o secretário-executivo da Previdência, José Cechin, a previsão é que o aumento fique em torno de 5%. O pagamento será feito de acordo com o número final do benefício. Confira o calendário: Dia Final 11 8 14 9 15 0