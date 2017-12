INSS: aposentados final 9 recebem hoje Aposentados e pensionistas com benefícios da Previdência Social final 9, referentes a junho, recebem hoje. Para saber qual o dia exato do pagamento, o segurado deve ficar atento ao último número do cartão do INSS. Quem recebe o benefício pelo piso tem direito de sacar R$ 180,00, mesmo valor pago no mês passado. Já os aposentados e pensionistas que ganham acima do piso estarão recebendo neste mês um valor maior, com o reajuste anual de 7,66%. O calendário de liberação do benefício é o seguinte: Dia Benefício com final 12 9 13 0