INSS: até amanhã para pagar o mês de julho Vence amanhã o prazo para que o contribuinte individual pague a contribuição de julho à Previdência Social, sem multa e juro. Os autônomos, empresários, donas de casa, estudantes e desempregados inscritos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recolhem de acordo com a data de inscrição na Previdência. Inscritos na Previdência até 28/11/99 e que recolhem sobre as classes 1 a 3 podem fazer o pagamento sobre um salário-base entre R$ 151,00 e R$ 398,48. Os contribuintes que recolhem sobre as classes 4 e 10 fazem o pagamento sobre sua faixa na tabela de arrecadação da Previdência. Para quem tem inscrição após 29/11/99, o recolhimento pode ser feito sobre qualquer valor entre R$ 151,00 e R$ 1.328,25. Os autônomos que prestam serviços para empresa podem deduzir do recolhimento até 45% da contribuição feita pela empresa, desde que o pagamento seja feito pela alíquota mínima de 11%. As empregadas domésticas recolhem pelas mesmas faixas e alíquotas dos assalariados. A alíquota do patrão é fixa em 12%.