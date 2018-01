INSS aumenta pessoal para atendimento a segurados O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) vai reforçar o pessoal para atendimento aos segurados nas agências da Previdência. Para isso, segundo informações do Ministério da Previdência Social, servidores do INSS que desempenham outras atividades serão deslocados para tornar o atendimento mais ágil e eficiente. A decisão é do diretor-presidente do INSS, Taiti Inenami, depois de se reunir com superintendentes do instituto, em Brasília. Outra medida, segundo o Ministério, será orientar os beneficiários a utilizarem mais o site do Ministério da Previdência na internet. Pelo site poderão ser solicitados documentos como a carta de concessão e a memória de cálculo do benefício, para o pedido de revisão do valor da aposentadoria ou pensão. O endereço é www.mps.gov.br. Além disso, os gerentes e chefes de agêncas estão sendo orientados para formar equipes que serão responsáveis pelas visitas aos segurados com mais de 90 anos e 30 de recebimento do benefício para fazerem recadastramento. De acordo com informações do Ministério, o diretor-presidente do INSS disse que não há mais necessidade de o segurado com mais de 90 anos ir à agência para atualizar seus dados. Quem quiser fazer o recadastramento poderá ligar para o PrevFone (0800 78 0191) para pré-agendar uma visita do servidor do INSS. Essas medidas foram tomadas uma semana depois que o INSS teve de voltar atrás da decisão de bloquear o pagamento das aposentadorias aos aposentados e pensionistas idosos, como forma de obrigá-los a fazer o recadastramento e assim identificar possíveis fraudes. Agora, segundo o Ministério, o presidente do INSS assegura que o combate à fraude vai continuar, mas sem qualquer medida que possa causar desconforto e transtornos aos segurados da previdência.