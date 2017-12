INSS: auxílio para segurados sem fonte de renda Todo idoso a partir dos 67 anos de idade ou portador de deficiência que não possui fonte de rendimento tem direito a um benefício mensal correspondente a um salário mínimo. O pagamento do auxílio é determinado pela Lei Orgânica de Assistência Social (Loas). Por ser de natureza assistencial, o pagamento do auxílio não depende de contribuições para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para o segurado receber o benefício, sua renda familiar tem de ser inferior a 25% do salário mínimo, ou seja, R$ 37,75. A comprovação da renda familiar será feita mediante a apresentação, por parte de todos os integrantes da família, da carteira profissional, recibo de pagamento ou outro documento emitido pelo empregador, extrato de pagamento do INSS, ou declaração de conselhos de assistência social, assistentes sociais ou autoridades. Para requerer o benefício, o interessado deve preencher formulário específico, que pode ser retirado nos postos do INSS ou em entidades assistenciais. Depois de preenchido, o formulário deverá ser entregue em uma Agência da Previdência Social.