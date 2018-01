INSS: cálculo da contribuição As faixas salariais para a contribuição dos assalariados e dos empregados domésticos foram alteradas. O piso subiu de R$ 136,00 para R$ 150,00. A contribuição total do doméstico, na Guia da Previdência Social (GPS), será a soma da parte da doméstica com a da patroa. No caso dos empregados domésticos, a alíquota da patroa é fixa em 12% sobre o salário. Quanto à parte da doméstica, para o recolhimento sobre o salário de abril, as condições são: Faixa salarial Alíquota R$ 150,00 a R$ 376,60 7,5% R$ 376,61 a R$ 450,00 8,65% R$ 450,01 a R$ 627,66 9% R$ 627,67 a R$ 1.255,32 11% Para o empregado doméstico que recebeu o mínimo (R$ 151,00) em abril, a contribuição total é de R$ 29,67.