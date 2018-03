INSS começa a pagar benefícios de dezembro nesta segunda O Instituto Nacional de Seguridade Social (Inss) começa a liberar nesta segunda-feira o pagamento de dezembro aos beneficiários. Será um total de R$ 10,4 bilhões destinados a 23,1 milhões de pessoas. Na folha, há um acréscimo de R$ 56,3 milhões. O valor é referente ao pagamento de atrasados para os beneficiários que aderiram ao acordo proposto pelo Governo, em torno do acréscimo do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) de 39,67% (índice registrado de fevereiro de 1994). Até o dia 28 de dezembro, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) registrou a adesão de 529.912 benefícios concedidos a partir de fevereiro de 1994. Eles são contemplados pela lei 10.999, proposta pelo governo Lula e aprovada pelo Congresso. A norma reajusta as contribuições que serviram como base na concessão de benefícios, a partir de março daquele ano, com o IRSM de fevereiro de 1994.