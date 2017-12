INSS começa a pagar benefícios na sexta-feira O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dará início na sexta-feira, dia 2, ao pagamento dos benefícios referentes ao mês de dezembro a aposentados, pensionistas e demais segurados, informou a Agência Brasil. Os pagamentos, realizados nos dez primeiros dias úteis de cada mês, são feitos de acordo com o número final do benefício ou, no caso de concessões recentes, com o Número de Identificação do Trabalhador (NIT). Assim, na sexta-feira serão pagos os benefícios cujo número final é 1. Na segunda-feira, serão pagos aqueles com número final 2 e assim sucessivamente, até o dia 15. O INSS paga por mês um total de 21,7 milhões de benefícios. No entanto, a partir de abril de 2004, os beneficiários do INSS terão uma boa notícia: a redução do calendário de pagamentos para os primeiros cinco dias úteis de cada mês, e não mais até o 10º dia útil. Essa redução foi definida pela lei 10.699/2003, publicada em julho deste ano. A redução do calendário de pagamentos é uma reivindicação antiga dos movimentos e associações que representam os aposentados e pensionistas no Brasil. As informações são do Ministério da Previdência e Assistência Social.