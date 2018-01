INSS: como fica aposentadoria este mês Em agosto, o segurado que recolheu pelo teto de contribuição à Previdência Social desde julho de 1994 e tiver o fator previdenciário de transição, o qual determina o valor da aposentadoria, a partir de 0,9461 (ver tabela abaixo) terá a renda mensal inicial achatada. É que o fator acima desse nível faz com que o benefício ultrapasse o teto de aposentadoria de R$ 1.430,00. Nesse caso, a renda será reduzida para enquadrar-se ao limite. Para apurar o benefício inicial, calcula-se primeiro a média de 80% dos salários de contribuição, os maiores, registrados em nome do segurado desde julho de 1994. Depois aplica-se o fator previdenciário. Por exemplo, para o homem com 35 anos de contribuição e 56 anos de idade, o fator previdenciário este mês é 0,9576. Este fator aplicado sobre a média de R$ 1.511,57 resultará em uma renda inicial de R$ 1.447,48. Nesse caso, o segurado passará a receber o teto de R$ 1.430,00. Para a apuração da aposentadoria proporcional, após a aplicação do fator, deverá ser aplicado o porcentual de benefício. Esse porcentual começa em 70%, para o homem a partir dos 30 anos de contribuição e para a mulher a partir dos 25 anos de trabalho, e sobe cinco pontos porcentuais por ano a mais de trabalho.