INSS: contribuições até 20 de dezembro As contribuições ao INSS referentes ao salário de novembro e ao 13.º da empregada doméstica poderão ser pagas até o dia 20 de dezembro, sem multa e juros. A autorização consta da Portaria nº 8.887, do Ministério da Previdência e Assistência Social, publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira. Pela portaria, para o recolhimento em conjunto, deve ser usada uma única Guia da Previdência Social (GPS). O empregador deve somar o valor da contribuição relativa ao 13.º salário ao valor referente ao mês de novembro. A extensão do prazo do recolhimento normal, coincidindo com a do abono anual, tem por objetivo facilitar a vida dos contribuintes, uma vez que eles podem realizar os dois pagamentos numa mesma operação.