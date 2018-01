INSS: contribuições sobem em junho O reajuste de 5,81% concedido a aposentados e pensionistas que ganham acima do piso do benefício também reajustará as faixas das tabelas de arrecadação da Previdência Social utilizadas para a contribuição de assalariados, autônomos, empresários, donas de casa, estudantes e desempregados inscritos na Previdência. Com o aumento de 5,81%, o teto para o cálculo do recolhimento passará a ser de R$ 1.328,25. Portanto, a contribuição máxima do autônomo subirá de R$ 251,06 para R$ 265,65 - 20% de R$ 1.328,25. O piso de recolhimento é de R$ 30,20 - 20% de R$ 151,00. O aumento incidirá sobre a contribuição de junho, a ser paga em julho. A contribuição de maio, a ser paga em junho, deverá ser calculada com base na tabela atual. Pagamento do benefício de maio começa na quinta-feira Nessa quinta-feira, os segurados da Previdência Social começarão a receber o benefício de maio. Em junho, quem ganha acima do piso - R$ 151,00 - ainda receberá o benefício sem reajuste. Como nos meses anteriores, o pagamento será feito de acordo com o final da inscrição do segurado na Previdência. Veja o calendário completo: Dia Final 1 1 2 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 12 8 13 9 14 0