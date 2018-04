INSS convoca 354 aposentados e pensionistas O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou hoje, nos jornais de grande circulação nos Estados, o edital de convocação de 354 aposentados e pensionistas que não foram localizados pelos servidores do órgão, informou hoje o Ministério da Previdência Social. São beneficiários que realizaram o Censo Previdenciário, por intermédio de um procurador ou representante legal, mas que precisam ser localizados para comprovar que estão vivos. Os convocados terão prazo de 30 dias para comparecer às agências da Previdência, pessoalmente ou por meio de representante legal, para que um servidor do INSS faça uma visita ao beneficiário. Somente depois que o funcionário do INSS localizar o beneficiário é que o cadastro voltará à normalidade. A lista dos convocados está disponível no portal da Previdência Social (www.mpas.gov.br).