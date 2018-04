INSS convoca 55,1 mil beneficiários para reavaliação do auxílio-doença O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) convocou nesta terça-feira, dia 1º, 55.152 beneficiários que recebem o auxílio-doença e que não foram encontrados pelos Correios a entrar em contato para a reavaliação do proveito. A convocação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).