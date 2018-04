INSS convocará aposentados para provar que estão vivos O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocará amanhã, em jornais de grande circulação nos Estados, 1.240 aposentados e pensionistas, que realizaram o censo previdenciário por intermédio de procuradores ou representantes legais e não foram localizados pelos servidores do órgão nos endereços indicados. O INSS esclarece em nota que mesmo com a atualização dos dados pelo procurador, o órgão precisa localizar e comprovar que o titular está vivo. Os beneficiários ou procuradores têm prazo de 30 dias para comparecer à Agência da Previdência Social (APS) munido de documento de identidade com fotografia e CPF. Caso não compareçam, o pagamento será suspenso.