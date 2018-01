INSS: cuidado com intermediários Os segurados devem evitar a contratação de intermediários para tratar dos assuntos com a Previdência Social. O alerta é do próprio Ministério da Previdência e Assistência Social, que constatou vários casos em que os segurados foram lesados. Os intermediários receberam os benefícios e ficaram com a maior parte do dinheiro. Além disso, a comodidade oferecida por essas pessoas é, na verdade, uma das grandes causas da demora na concessão do benefício. A forma mais freqüente do intermediário agir é dando entrada em apenas uma parte da documentação do interessado, o que faz a concessão ficar em ´exigência´. Com isso, ele ganha tempo e aumenta o valor da sua comissão, que incide sobre o primeiro pagamento do benefício e, nesse caso, viria com acréscimos do atraso. A ouvidora-geral da Previdência, Neiva Maciel, explica que nos casos em que o segurado contrata um procurador legal, a Ouvidoria tem muito pouco ou nada a fazer. Por isso, a intenção da Previdência é esclarecer os segurados sobre seus direitos e sobre os procedimentos para requerer um benefício. Essas informações podem ser obtidas pela Internet no site do Ministério da Previdência e Assistência Social. Veja link abaixo