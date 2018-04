INSS faz mais 2 pedidos de bloqueio de bens da Transbrasil O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entrou com mais duas ações cautelares fiscais contra a Transbrasil. Numa delas, pede o bloqueio de bens até o valor de R$ 78,7 milhões e, na outra, o pedido refere-se a uma dívida de R$ 568 mil. A Previdência Social já obteve da Justiça, na semana passada, a indisponibilidade de bens da Transbrasil até o limite de R$ 220 milhões. O pedido do INSS foi atendido, em parte, pelo juiz da 19ª Vara da Justiça Federal de Brasília, Ricardo Gonçalves da Rocha Castro. O juiz decretou a indisponibilidade de bens da empresa aérea, mas deixou de fora os bens dos sócios majoritários da companhia. De acordo com o INSS, as ações têm por objetivo aumentar as garantias de que a Previdência Social já dispõe, tendo em vista a iminente falência d a empresa. Enquanto a falência da Transbrasil não é decretada pela Justiça, a companhia aérea está impedida de negociar seus bens o que, em princípio, assegurará maior volume de bens a seus credores. De acordo com o INSS, a dívida da empresa, envolvida em ações já ajuizadas e em fase de ajuizamento, é da ordem de R$ 375 milhões. A dívida total da Transbrasil para com a Previdência pode ser ainda maior, pois os fiscais do INSS acabaram de fazer nova auditoria na empresa. Além das ações já propostas - uma delas com pedido de liminar favorável ao INSS - restam ainda, na Procuradoria do órgão, mais R$ 76 milhões em débitos levantados que estão em fase de pré-ajuizamento.