INSS: filiação como contribuinte individual O Ministério da Previdência Social e Assistência Social possui diversas formas de inscrição para quem quer se filiar ao INSS como contribuinte individual, facultativo, segurado especial ou doméstico. Além das Agências da Previdência Social, inclusive as que funcionam sobre rodas, são aceitas as inscrições por telefone, pela Internet e pelos terminais de auto-atendimento. Os empresários e os autônomos devem se inscrever como contribuintes individuais. As donas-de-casa, os estudantes e todos aqueles que têm interesse em se filiar à Previdência mesmo sem ter obrigação, devem se inscrever como contribuintes facultativos. O trabalhador rural deve se filiar como segurado especial. Para se inscrever por telefone, o Ministério colocou a disposiçãoo PREVFone 0800-780191. O serviço é gratuito e funciona de segunda a sábado de 7 às 19h. A inscrição também pode ser feita pela PREVNet, página da Previdência na Internet: www.previdenciasocial.gov.br. Também existe a opção de inscrição pelo PREVFácil, terminais de auto-atendimento instalados nas Agências da Previdência Social. Os moradores do interior do País têm outra alternativa: se inscrever pelo PREVMóvel, unidades volantes do INSS que percorrem locais onde não existem Agências da Previdência Social. Quem já tem número do PIS/PASEP nem precisa se inscrever. Basta preencher a Guia da Previdência Social (GPS) e, no espaço adequado, colocar o número do PIS. A partir do primeiro pagamento, a pessoa será automaticamente considerada inscrita.