INSS ganha causa e adota INPC em benefícios da previdência O Supremo Tribunal Federal (STF) deu ganho de causa à União, por 7 votos a 2, ao concluir hoje o julgamento de um recurso extraordinário apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a utilização do Índice Geral dos Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) na correção de benefícios da Previdência Social pagos em junho, nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001. Com a decisão dos ministros do STF, continua valendo o índice utilizado na correção dos benefícios, que foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) - um cálculo que resulta em valores inferiores aos que o governo teria que pagar se a correção fosse feita pelo IGP-DI. A decisão do Supremo livra o INSS de um desembolso adicional de R$ 27 bilhões.