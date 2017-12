INSS: hoje é o prazo do recolhimento de junho Vence hoje o prazo para que o contribuinte individual pague o recolhimento relativo a junho à Previdência, sem multa nem juro. Hoje também é o vencimento da contribuição para quem faz o recolhimento trimestral sobre um salário mínimo - meses de abril, maio e junho. O contribuinte deve observar que os valores das classes relativos a junho foram alterados, por causa do reajuste da tabela. Para autônomos, empresários, donas de casa, estudantes e desempregados inscritos no INSS que recolhem sobre o salário mínimo, a contribuição trimestral é de R$ 90,40. Os autônomos, empresários, donas de casa, estudantes e desempregados recolhem de acordo com a data de inscrição. Inscritos até 29/11/99 que recolhem sobre as classes 1 a 3 podem fazer o pagamento sobre um salário-base entre R$ 151,00 e R$ 398,48. O tempo de permanência nesse intervalo de contribuição é de 12 meses. Os contribuintes que recolhem sobre as classes 4 a 10 fazem o pagamento normalmente. Já os inscritos após 29/11/99 devem fazer o recolhimento sobre qualquer valor entre R$ 151,00 e R$ 1.328,25. Os empresários, cooperados e autônomos ou equiparados que prestam serviço para empresa podem deduzir do recolhimento até 45% da contribuição que a empresa fez em seu nome. O abatimento não pode ultrapassar 9% da sua contribuição. Assim, sua alíquota de recolhimento poderá chegar a 11%. Os códigos de contribuinte para esses segurados são: 1120, para quem faz o recolhimento mensal; e 1147, trimestral.