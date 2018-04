INSS: hoje vence contribuição à Previdência Vence hoje o prazo para que autônomos, empresários, empregadas domésticas, donas de casa e demais pessoas inscritas na Previdência Social paguem a contribuição de março. Esse prazo também vale para quem faz o recolhimento trimestral, relativo a janeiro, fevereiro e março, e contribui sobre o salário mínimo de R$ 180, em vigor até março. Para esses segurados, o total da contribuição é de R$ 106,11. As empregadas domésticas recolhem pelas mesmas alíquotas e faixas salariais dos assalariados. Os autônomos, empresários, donas de casa e demais contribuintes individuais fazem o recolhimento de acordo com a data de inscrição na Previdência. O segurado inscrito até 28/11/1999 que recolhe sobre a classe 1 até a classe 6 pode fazer o pagamento sobre qualquer valor entre o piso de R$ 180 e R$ 858. Os demais recolhem sobre a sua classe. Aqueles que se inscreveram a partir do dia 29/11/199 poderão contribuir sobre qualquer valor entre R$ 180 e R$ 1.430. (teto para o cálculo da contribuição).