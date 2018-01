INSS inicia pagamento de benefícios em cinco dias úteis A partir desta quinta-feira, a Previdência Social dá início ao pagamento concentrado das aposentadorias e pensões nos primeiros cinco dias úteis de cada mês. Até agora, a Previdência pagava as aposentadorias e pensões nos primeiros dez dias úteis. No total, são 22 milhões de benefícios que são creditados mensalmente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A mudança, estabelecida em lei no ano passado, atende a antiga reivindicação dos aposentados, mas pode trazer alguns problemas. Mesmo o pagamento estando à disposição do segurado a partir do dia em que o crédito é autorizado e não existindo prazo para o saque ou movimentação da conta corrente, tanto o INSS quanto os bancos esperam movimento dobrado nas agências, principalmente neste primeiro mês de antecipação. Para esclarecer os segurados e evitar tumulto nas agências, o ministro da Previdência Social, Amir Lando, usou nesta terça-feira, pela primeira vez, a TV em cadeia nacional para anunciar as mudanças. Ele explicou que o atendimento poderá ser tumultuado caso os aposentados não prestem atenção ao cronograma de pagamentos e se dirijam às agências bancárias sem saber ao certo a data do recebimento do seu benefício e o horário de atendimento do seu banco. Para evitar filas e confusões, o Banco Central autorizou os bancos a estenderem o horário de atendimento, antecipando ou dilatando a abertura das agências ao público. O pagamento foi antecipado para os segurados com final de inscrição de 6 até 0. O final 6, por exemplo, recebe junto com o final 1, no primeiro dia útil do mês. No segundo dia útil, é a vez das inscrições com final 2 e final 7. No terceiro dia, serão feitos os pagamentos para quem tem final 3 e 8. No quarto dia útil, saem as aposentadorias dos inscritos com final 4 e 9. Por fim, no quinto dia útil recebem os segurados com final de inscrição 5 e zero.