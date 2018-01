INSS: mais facilidade na concessão do benefício O governo deve sancionar nas próximas semanas o projeto de lei que muda o processo de concessão de aposentadorias pelo INSS. A expectativa é que, já na segunda quinzena de janeiro, os benefícios sejam concedidos em prazos mais curtos que os atuais, na medida em que o segurado estará dispensado de apresentar comprovantes de contribuições para cálculo de sua aposentadoria. A Previdência Social obterá os dados do trabalhador em seu próprio sistema, o Cadastro Nacional de Informações (CNIS). Isso não quer dizer, porém, que a partir de agora o contribuinte deve despreocupar-se e deixar tudo por conta da Previdência. Isso porque não se pode descartar a possibilidade de o sistema ser alimentado com dados incorretos. Por isso, o trabalhador pode e deve consultar periodicamente pela Internet (www.previdenciasocial.gov.br) o CNIS da Previdência para verificar se seus dados estão cadastrados corretamente. Se não estiverem, o segurado poderá pedir a revisão.