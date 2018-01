INSS: muda o número de classes A quantidade de classes de contribuição para o INSS passou de dez para oito. As duas primeiras classes foram extintas. Com a mudança, houve uma alteração automática no número da classe, mas não no salário de contribuição. Por exemplo, a antiga classe 7 (R$878,72) passou a ser 5, com esse mesmo valor. Com isso, a partir do recolhimento de abril, a ser pago este mês, autônomos, empresários, donas de casa, estudantes e desempregados, inscritos na Previdência até 28/11/99, deverão observar o novo número da sua classe de contribuição. Além disso, precisam estar atentos ao novo tempo de permanência em cada faixa.