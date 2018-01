INSS: nova regra para área rural Declaração de vizinhos e amigos do trabalhador rural servirá como prova do tempo de serviço no campo, para fim de aposentadoria. A medida foi estabelecida por meio de instrução normativa do INSS, publicada no Diário Oficial da União de 23 de maio. Até hoje, era aceita como comprovação de tempo de trabalho no campo apenas a pesquisa feita no local. Ou seja, o servidor do INSS com dúvidas sobre a atividade do trabalhador tinha de andar 200, 300 quilômetros ou muito mais para ir até o sítio onde a pessoa dizia ter trabalhado e checar as informações. Agora, o trabalhador rural pode solicitar a aposentadoria por idade a partir dos 55 anos de idade, mulher; e 60 anos para homem. Para dar entrada no pedido de aposentadoria, o trabalhador rural deve, primeiro, se dirigir ao sindicato de sua região. O sindicato deverá fornecer uma declaração. Com ela, ele deve ir até o INSS, onde será entrevistado por um servidor. Se houver dúvidas, o servidor pedirá a informação dos vizinhos ou amigos, no caso, dois deles. Só em último caso o INSS fará pesquisa no local ou por amostragem. Hoje, existem 4,3 milhões de aposentados pelo INSS, entre empregadores e trabalhadores rurais. Boa parte desses trabalhadores não tinha como comprovar o tempo de serviço pelos meios tradicionais, como uma carteira de trabalho assinada, por exemplo. No total, incluindo o pagamento de outros benefícios, são 6,3 milhões de segurados da área rural, que receberam juntos R$ 963 milhões nos pagamentos de benefícios deste mês.