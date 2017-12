INSS paga benefício final zero Os segurados da Previdência Social com benefício de final zero recebem hoje o benefício de junho. Para quem recebia acima do piso de R$ 136,00 em março, o benefício virá com o reajuste sobre o valor pago naquele mês de 5,81%. O piso atual é de R$ 151,00. Terá esse reajuste integral quem se aposentou até junho de 1999. Para benefícios concedidos a partir dessa data o reajuste é proporcional.