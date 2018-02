INSS paga benefícios com adiantamento do 13º salário O INSS paga nesta segunda-feira os benefícios terminados em 2 e 7, incluindo o adiantamento de parcela do 13º salário para os que têm direito. O calendário de pagamentos vai do primeiro ao quinto dias úteis de cada mês. Até o final dos pagamentos, serão liberados 24.219.785 benefícios, sendo 69,32% no perímetro urbano (16.788.482) e 30,68% na zona rural (7.431.303). O valor total que ingressará na economia será de R$ 18.250.132.647,20 (R$ 14.546.897.353,23 nas áreas urbanas e R$ 3.703.226.293,97 nas rurais).