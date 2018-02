INSS paga parte do 13º no início de setembro Os 21,8 milhões de aposentados, pensionistas e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão receber com o pagamento de agosto, depositado no início de setembro, 50% do 13º salário. Ontem, foi publicado no ''''Diário Oficial'''' da União o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que autoriza a antecipação, acertada entre governo e representantes das entidades de aposentados e pensionistas da Previdência Social no fim de junho e válida para os próximos três anos. A segunda parcela será paga em dezembro. O Ministério da Previdência estima um impacto de R$ 6 bilhões na folha de pagamento de benefícios de agosto com a antecipação.