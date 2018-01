INSS: pagamento de novembro vence hoje Vence hoje o prazo para que autônomos, empresários, donas de casa, estudantes e demais pessoas inscritas na Previdência Social paguem a contribuição relativa a novembro, sem multa e juro. Quem deixar para recolher a partir de amanhã arcará com multa de 4% e juro de 2%, se o recolhimento for feito ainda em dezembro. No caso da empregada doméstica, excepcionalmente neste mês, o pagamento poderá ser feito até quinta-feira, dia 20, com a contribuição referente ao 13.º salário, em uma única guia, conforme portaria do Ministério da Previdência Social. Para fazer os dois recolhimentos ao mesmo tempo, o contribuinte deve colocar na guia a soma das duas contribuições e também informar a competência 11/2001 no campo 4 da guia. Essa norma não vale para quem faz o recolhimento trimestral. É que o INSS do trimestre outubro, novembro e dezembro só será pago em janeiro.