INSS: pagamento vence na hoje Vence hoje o prazo para que autônomos, empresários, empregadas domésticas, donas de casa, estudantes, desempregados e demais pessoas inscritas na Previdência Social paguem a contribuição relativa ao mês de julho, sem multa e juros. As empregadas domésticas recolhem pelas mesmas faixas salariais e alíquotas de contribuição dos assalariados. A contribuição total da empregada corresponde à soma de sua parcela com a parte da patroa. A alíquota do empregador é fixa em 12%. O recolhimento do autônomo depende da data de inscrição na Previdência Social e da classe de contribuição. Os inscritos até 28 de novembro de 1999 que recolhem sobre a classe 1 e até a classe 6 podem contribuir sobre qualquer valor entre R$ 200,00 (piso) e R$ 936,94. O intervalo de permanência nessas classes é de 12 meses. Os demais recolhem sobre sua respectiva classe de contribuição. Os filiados a partir de 29 de novembro de 1999 podem fazer o recolhimento sobre qualquer valor entre R$ 200,00 e R$ 1.561,56 (limite). A alíquota de contribuição é de 20%.