INSS: pedido da aposentadoria por idade O segurado que completar 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos, se mulher, poderá entrar com o pedido de aposentadoria por idade, desde que comprove o período mínimo de contribuição à Previdência Social. O trabalhador rural tem a idade mínima reduzida em cinco anos. Portanto, o benefício será concedido a partir dos 60 anos, para o homem, e 55 anos, para a mulher, desde que comprove o efetivo exercício da atividade no campo por dez anos e seis meses, mesmo que seja de forma descontínua. O período mínimo de contribuição vai depender da época da inscrição do segurado no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Se a filiação foi feita até 24 de julho de 1991, véspera da promulgação da Lei n.º 8.213, que regulamenta a concessão do benefício, o período mínimo de contribuição a ser comprovado este ano será de 126 meses. Esse tempo mínimo de contribuição sobe seis meses a cada ano, até completar 180 meses, em 2011. Se a inscrição foi feita a partir de 25 de julho de 1991, o tempo de contribuição será de 180 meses (15 anos). Se perder a qualidade de segurado, para ter direito ao benefício, o trabalhador terá de contribuir por pelo menos mais 60 meses, que, somados aos anteriores, terão de totalizar 180 contribuições. O benefício inicial corresponde a 70% do salário de benefício, mais 1% deste por ano a mais de contribuição, até atingir 100%. O cálculo do salário de benefício depende da data de inscrição no INSS. Para quem se inscreveu até 28 de novembro de 1999, o benefício será equivalente à média de 80% dos salários de contribuição (base do recolhimento), os maiores, registrados em nome do segurado a partir de julho de 1994. Os inscritos a partir de 29 de novembro de 1999 poderão optar ou não pela aplicação do fator previdenciário, que leva em conta idade, tempo de contribuição, alíquota de recolhimento e expectativa de vida do segurado.