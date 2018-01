INSS: pensão para parceiros homossexuais A decisão de suspender ou não a liminar que determina o pagamento de pensão ao companheiro homossexual pelo Insituto Nacional do Seguros Social (INSS) está nas mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Carlos Velloso. A liminar foi concedida pela juíza Simone Barbisan, da 3.ª Vara de Justiça Previdenciária, de Porto Alegre, e vale para todo o País. Pela liminar, o INSS deve considerar o companheiro do mesmo sexo dependente para o recebimento de pensão ou auxílio-reclusão. A inscrição do companheiro poderá ser feita diretamente no INSS. A expectativa é que a liminar seja mantida. Isso porque, na semana passada, o ministro Moreira Alves foi contrário ao recurso do INSS, que era contra a abrangência da liminar. O procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, sugere a cassação da liminar, porque a Constituição não reconhece a união de pessoas do mesmo sexo. Para o advogado Wladimir Novaes Martinez, isso não impede a proteção jurídica dos casais do mesmo sexo. Além disso, o regime previdenciário é contributivo. Ou seja, o segurado que paga a contribuição exigida pela lei tem direito aos benefícios garantidos pela legislação.