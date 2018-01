INSS: piso para contribuição muda O piso de contribuição na tabela da Previdência Social teve o valor alterado no mês de abril. A mudança acontece em função do novo salário mínimo de R$151, que está em vigor desde o dia 3 de abril. A diferença de dois dias (1 e 2 de abril, quando ainda não estava em vigor o salário mínimo) é descontada da contribuição do mês, que deve ser paga até 15 de maio. Com essa mudança, o valor mínimo de contribuição referente ao mês de abril para esses segurados passou a ser de R$ 30,00 (20% de R$ 150,00). Para o recolhimento relativo ao mês de maio, a ser pago em junho, a contribuição mínima passará a ser de R$ 30,20 (20% de R$ 151,00).