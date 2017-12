INSS: prazo vence sexta Sexta-feira vence o prazo para que trabalhadores autônomos, empresários, domésticos e facultativos - donas de casa, estudantes e desempregados inscritos no INSS - paguem a contribuição de agosto da Previdência Social. As empregadas domésticas recolhem segundo a tabela dos assalariados. Autônomos, empresários e facultativos inscritos até 28/11/99 recolhem de acordo com a classe de contribuição. As pessoas que se inscreveram após 28/11/99 podem contribuir sobre qualquer valor entre R$ 151,00 e R$ 1.328,25. Veja abaixo as tabelas de contribuições: Autônomo Base (R$) Alíquota (%) de 151,00 até 398,48 20,00 531,30 20,00 664,13 20,00 796,95 20,00 929,77 20,00 1062,61 20,00 1195,43 20,00 1328,25 20,00 Empregado, empregado doméstico (1) e trabalhador avulso Salário de contribuição (R$) Alíquota (%) até 398,48 7,72 de 398,49 até 453,00 8,73 de 453,01 até 664,13 9,00 de 664,14 até 1328,25 11,00 empregador (1) 12,00