INSS promete atendimento melhor Os velhos postos do INSS serão substituídos por agências mais modernas, que irão atender com hora marcada e tempo de atendimento determinado para cada serviço. A medida faz parte do programa de melhoria do atendimento da Previdência Social e segue o decreto do presidente da República que estabelece prazo para a melhoria dos serviços públicos federais. O programa prevê a adoção de modernas tecnologias de informática e interatividade com auto-atendimento e telemarketing. Hoje, 69 agências instaladas em todo o País seguem o modelo e já atenderam 7 milhões de usuários. A expectativa é que mais 209 agências estejam funcionando até o final de setembro. O novo modelo de atendimento prevê que os serviços mais rápidos e simples, como orientação e informação, levem no máximo seis minutos. Já os serviços de média complexidade, como transferência de benefício para outra cidade, devem demorar, no máximo, 15 minutos. Os mais complexos, como habilitação para a concessão de aposentadorias, têm prazo de até 60 minutos para serem concluídos.