INSS: recebe quem tem inscrição com final 3 Hoje, o INSS estará efetuando o pagamento do benefício de dezembro aos associados com inscrição de final 3. Amanhã, será a vez de quem tem inscrição de final 4. E assim, sucessivamente, até o dia 15, quando recebem aposentados e pensionistas com benefício de final zero.