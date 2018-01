INSS: segurado pode ter renda inicial achatada Quem recolheu pelo teto de contribuição à Previdência Social desde julho de 1994 e entrar com o pedido de aposentadoria integral este mês poderá ter a renda mensal achatada. Isso vai ocorrer, por exemplo, para o homem a partir de 54 anos de idade e 35 anos de contribuição, e para a mulher a partir dos 59 anos e 30 anos de serviço. O motivo disso é que a média mensal sobre a qual será aplicado o fator previdenciário para quem contribuiu pelo teto desde julho de 1994 ficou em R$ 1.527,07. Mesmo com a aplicação do fator previdenciário, o benefício inicial para esses segurados tende a ficar acima do teto atual de aposentadoria de R$ 1.430,00. Nesse caso, o benefício será reduzido para enquadramento ao teto. O benefício é concedido ao homem a partir dos 30 anos de contribuição e 53 anos de idade, e à mulher a partir dos 25 anos de serviço e 48 anos de idade. No cálculo, após a aplicação do fator previdenciário, incidirá o porcentual de benefício, que começa em 70%, aos 30 anos de contribuição, homem, e 25 anos, mulher, e sobe cinco pontos porcentuais por ano a mais de trabalho.