INSS suspende benefícios de mais de 100 mil aposentados O Ministério da Previdência Social divulga nesta sexta-feira os nomes de mais 102,7 mil aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que terão seus benefícios suspensos por não terem respondido ao censo previdenciário. Esse é o oitavo edital de suspensão desde o início do processo de recadastramento. A lista será publicada em jornais e na página eletrônica do Ministério. Nessa nova relação, 19.444 são benefícios de pessoas que residem em São Paulo. Desde o início do censo, há um ano, somam 559 mil os benefícios suspensos por falta de atendimento ao chamado para atualização dos dados cadastrais. A suspensão ocorre após cinco meses de avisos, sem resposta dos convocados, mas não significam um bloqueio definitivo dos pagamentos. Assim, os segurados que deixaram de responder o censo por falta de informação, por exemplo, podem reativar os benefícios na própria agência bancária bastando para isso atualizar os dados. Segundo a assessoria da Previdência, nos grandes bancos, que respondem por 95% dos pagamentos do INSS, a quantia bloqueada é liberada imediatamente após o segurado se recadastrar. Nos outros bancos, o valor é desbloqueado em no máximo 13 dias. Este prazo é necessário para adaptação dos sistemas das instituições que não têm condições de acessar os dados de pagamento online. O objetivo do censo é identificar fraudes e pagamentos indevidos pelo INSS. Iniciado em outubro de 2005, o censo foi dividido em duas etapas. Na primeira fase, foram atualizados dados de 2,4 milhões de benefícios, cujos dados eram considerados os mais vulneráveis a eventuais fraudes. Para a segunda etapa, iniciada em março deste ano e que só terminará em julho de 2007, estão sendo chamados 14,7 milhões de beneficiários.