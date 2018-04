INSS suspende benefícios de segurados não encontrados O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) suspende, a partir desta segunda-feira, 2, o pagamento de 31.047 benefícios de segurados que responderam o Censo Previdenciário por meio de procuradores, tutores ou curadores, mas que não foram encontrados por servidores do INSS nos endereços declarados. Por esse motivo, o INSS publicou edital, em fevereiro, convocando 31.332 segurados a comparecerem em uma agência da Previdência Social dentro do prazo de 30 dias. No entanto, apenas 285 responderam ao chamado. Os benefícios suspensos só poderão ser reativados em uma agência da Previdência Social. Os segurados devem comparecer com o cartão do benefício, CPF, documento de identidade e comprovante de residência. Caso os documentos sejam entregues por meio de procurador, os servidores do INSS farão nova visita ao endereço declarado. Outras suspensões Também a partir desta segunda, o INSS suspende 93.708 benefícios com numeração final 8. Os beneficiários receberam carta em janeiro de 2007 e ainda não compareceram para participar do Censo. Para a reativação, os interessados precisam comparecer a uma agência bancária para atualizar seus dados. Serão ainda cessados 8.736 benefícios, sendo 5.985 com final 5, 1.694 com final 4 e 1.058 benefícios com final 3. A economia mensal com os benefícios cessados e suspensos é de R$ 4,995 milhões. Balanço Na primeira etapa do Censo, iniciada em novembro de 2005, foram recenseados 2.351.226 (97,2%) dos 2.420.165 benefícios previstos. Desses, 22.407 foram cessados (0,9%), com economia anual de R$ 115.346.979,54. Ainda existem 1.132 benefícios dessa etapa a recensear. Já na segunda etapa, que começou em maio do ano passado, dos 14.772.931 benefícios previstos, já foram recenseados 13.565.833 (91,8%). Desses, foram cessados 20.323 (0,1%), com economia anual de R$ 109.812.285,05. Restam 809.081 benefícios a recensear.