INSS tem déficit de R$ 5,8 bilhões no ano O secretário de Previdência Social do Ministério da Previdência, Helmut Schwarzer, anunciou hoje que o INSS teve um déficit de R$ 5,8 bilhões no primeiro quadrimestre deste ano. Em termos reais (descontada a inflação), o resultado é 15,3% maior que o registrado no mesmo período de 2002. Segundo ele, essa alta se deve principalmente à queda na arrecadação das contribuições dos empregadores do setor urbano ao INSS, que caiu R$ 1,57 bilhão, em valores reais, em comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado. O secretário afirmou também que a queda é devida à queda dos salários no País, já que o número de trabalhadores empregados do setor formal aumentou.