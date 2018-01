INSS vai mapear aposentados e pensionistas O governo pretende fazer, ainda neste ano, o Censo Previdenciário, que vai mapear os 23 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "Precisamos saber quem é e onde mora cada um dos nossos segurados", disse o presidente do INSS, Samir Hatem. Ele explicou que todo o censo está sendo desenhado para ser feito sem atropelos. A Previdência quer evitar a todo custo os erros do passado, quando o recadastramento dos mais idosos virou uma dor de cabeça sem fim e quase resultou na demissão do ministro da época, Ricardo Berzoini. O censo será, na verdade, uma grande atualização de cadastro que permitirá à Previdência eliminar fraudes no pagamento de benefícios. Uma das inovações tecnológicas será o registro eletrônico das impressões digitais de todos os segurados, o que vai melhor o controle sobre o pagamento de benefícios.