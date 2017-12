INSS: vence hoje pagamento de junho Vence hoje a contribuição à Previdência Social relativa a junho. Os autônomos, empresários, empregados domésticos, donas de casa, estudantes e demais pessoas inscritas na Previdência devem ficar atentas aos novos valores do recolhimento. Em junho, a tabela de arrecadação da Previdência para quem recolhe acima do piso de contribuição foi reajustada em 7,66%, correspondente à variação do INPC nos 12 meses anteriores. Quem se inscreveu na Previdência até 28/11/99 e recolhe entre as classes 1 e 5 pode contribuir sobre qualquer valor entre R$ 180,00 (piso) e R$ 715,00. As demais faixas também foram corrigidas. O segurado que se filiou ao INSS a partir de 29/11/99 pode recolher sobre R$ 180,00 até R$ 1.430,00 (teto).