INSS: vence prazo para pagar contribuição de maio Vence hoje o prazo para que autônomos, empresários, empregadas domésticas, donas de casa, estudantes e desempregados inscritos no INSS paguem a contribuição de maio à Previdência Social. A empregada doméstica recolhe pelas mesmas faixas dos assalariados. Para o autônomo, o critério varia de acordo com a data de inscrição na Previdência. Quem se inscreveu até 28 de novembro de 1999 e está entre as classes 1 e 5 pode recolher entre R$ 180,00 e R$ 664,13. Os demais recolhem sobre a classe atual. Quem se filiou a partir de 29 de novembro de 1999 poderá recolher sobre qualquer valor entre R$ 180,00 e R$ 1.328,25. Para o recolhimento da competência junho a ser paga em julho, a tabela de contribuição foi reajustada