Instabilidade afeta crescimento O crescimento da economia brasileira este ano e, principalmente, em 2001, será afetado pelo cenário de oscilações dos mercados financeiros nos Estados Unidos. Como não há perspectivas de calmaria, dificilmente a redução da taxa de juros básica vai acontecer no curto prazo. Essa é a avaliação de vários economistas, preocupados com o ritmo de evolução do Produto Interno Bruto (PIB). "O impacto não deverá acontecer tanto agora, mas poderá afetar o crescimento de 2001", diz Fábio Giambiagi, economista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Como o efeito na economia da queda ou alta da taxa de juros demora cerca de seis meses, Giambiagi refez suas projeções em relação ao PIB: passou de 4,5% ao ano para 4% . O ex-presidente do BNDES, Antonio Barros de Castro, acredita que alguns dos investimentos que estavam começando a ser formados, agora poderão ser reduzidos. Castro também esperava um crescimento forte, de mais de 4%. Agora, espera algo bem próximo de 4%. Castro lembra que as exportações devem continuar bem, a substituição de importações também, e só deverá haver uma ligeira queda na massa salarial. "O impacto maior no crescimento da economia poderá vir no crédito", explica ele. O ex-diretor da Dívida Pública do Banco Central, Carlos Thadeu de Freitas Gomes, se preocupa com o impacto dos financiamentos das empresas que estão apostando na recuperação da economia. "Ficou, sem dúvida, mais arriscado, diante de um quadro tão incerto, pegar dinheiro no exterior ou no mercado interno", adverte Freitas Gomes. É possível que até mesmo grandes grupos industriais tenham que rever suas previsões de fortes investimentos. Ele calcula um PIB em torno de 3%. Alguns analistas do mercado criticam a estratégia do Copom Gustavo Alcântara, economista do Banco Prosper, diz que no mercado financeiro existe uma corrente que critica o excesso de conservadorismo do Comitê de Política Monetária (Copom). Com a oscilação mais forte do mercado internacional, a taxa de juros básica não deverá chegar na previsão de 16% ao ano, que era feita no início do ano por analistas. "O número deverá ficar mesmo em torno de 17,5% ao ano", prevê o economista do Banco Prosper. Lauro Vieira Faria, economista da Fundação Getúlio Vargas do Rio, avalia que o Banco Central "mais acertou do que errou" na condução da política monetária. "Não havia mesmo espaço no cenário internacional para forçar os juros muito para baixo, porque o risco será uma pressão no dólar, o que poderia ser bem pior", alerta Faria.